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TARIK AKAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 16:36 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Tarık Akan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Tarık Akan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay, oğulları Barış Üregül, Özgür Üregül, kızı Özlem Üregül, sanatçı Rutkay Aziz, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, yakın dostları, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Tören başladığı sırada mezarın başına gelenler, Akan'ın kabrine kırmızı karanfil bıraktı. Tarık Akan'ın 52 yıllık dostu, “Öz kardeşim" dediği, nam-ı diğer 'Kozalak Zeki' Zeki İrfanoğlu (71) törene gelenlere bir konuşma yaptı. Konuşma yapmaya başlar başlamaz gözyaşlarına boğulan İrfanoğlu "Kolay değil 52 sene. 52 sene…Her Allah'ın günü 24 saat beraberdik. Neler paylaştık neler. Tarık seni seviyorum" dedi. Tören Akan'ın mezarına karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:
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-Törene katılanlar
-Yapılan konuşmalar
-İrfanoğlu'nun konuşması
-Ailesinden detaylar
-Karanfil bırakılması
-Mezarlıktan ayrılınması
-Genel ve detaylar

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