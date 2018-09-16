Tarık Akan mezarı başında anıldı

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) YEŞİLÇAM'ın efsane oyuncusu Tarık Akan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay, oğulları Barış Üregül, Özgür Üregül, kızı Özlem Üregül, sanatçı Rutkay Aziz, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, yakın dostları, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Tören başladığı sırada mezarın başına gelenler, Akan'ın kabrine kırmızı karanfil bıraktı. Tarık Akan'ın 52 yıllık dostu, “Öz kardeşim" dediği, nam-ı diğer 'Kozalak Zeki' Zeki İrfanoğlu (71) törene gelenlere bir konuşma yaptı. Konuşma yapmaya başlar başlamaz gözyaşlarına boğulan İrfanoğlu "Kolay değil 52 sene. 52 sene…Her Allah'ın günü 24 saat beraberdik. Neler paylaştık neler. Tarık seni seviyorum" dedi. Tören Akan'ın mezarına karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.
(FOTOĞRAF)
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