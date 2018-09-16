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Tarık Akan ölümünün 2. yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki anma törenine, Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay, çocukları, oyuncu arkadaşları, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sevenleri katıldı

İSTANBUL (AA) - Türk sinemasının usta isimlerinden Tarık Akan, ölümünün 2'inci yılında mezarı başında anıldı.

Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki anma törenine, Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay, çocukları, oyuncu arkadaşları, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sevenleri katıldı.

Sanatçının oğlu Barış Zeki Üregül, törende yaptığı konuşmada, törene katılan herkese teşekkür etti.

Akan'ın 50 yıllık dostu Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı, aynı zamanda oyuncu Rutkay Aziz de arkadaşı hakkında konuşmanın zor olduğunu söyledi.

Aziz, Akan'ın alçak gönüllü bir insan olduğuna işaret ederek, "Onu özlüyoruz. Onu yalnız biz özlemiyoruz. Evlatları özlüyor, eşi özlüyor. Taş Mektep talebeleri özlüyor. Tarık'ı aslında Türkiye özlüyor. Esnaf bana Tarık'ı soruyor." diye konuştu.

Usta oyuncunun Mustafa Kemal Atatürk ve Nazım Hikmet hayranı olduğuna da vurgu yapan Aziz, şöyle devam etti:

"Onun iftihar ettiği bir konu daha vardı; Taş Mektep. Muhakkak bir muhabette Taş Mektep'in Atatürkçü çağdaş eğitiminden, oradaki güzel insanların yarının Türkiye'sine yetiştireceği günleri konuşuyordu ve bununla büyük gurur duyuyordu. İnanıyorum ki başta Barış olmak üzere evlatları bu Taş Mektep'i yaşattıkça Tarık sizlerle iftihar edecektir."

Oyuncu Cihat Tamer de "Her canlı yaşar ve ölür ama bazı ölümsüz insanlar da vardır. Tarık da o ölümsüzler listesinin en başındaki insandır. Bakırköylü, ülkemizin medar-ı iftiharı, gerçek bir Cumhuriyet çocuğu. Onu hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Törene katılanlar arasında yer alan Akan'ın 52 yıllık arkadaşı Tarık İrfanoğlu ise duygulu anlar yaşayarak, "52 yılı anlatmak kolay değil. 24 saat beraberdik onunla. Neler konuştuk, neler anlattık neler. Tarık seni anlatmak kolay değil." dedi.

Törende ayrıca Akan'ın arkadaşlarından eski milletvekili Rıdvan Budak ile avukat Atilla Coşkun da birer konuşma yaptı.

Tören, konuşmaların ardından sevenleri tarafından kabri başına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

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