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Tarık Emre 5 kişiye can, 2 kişiye ışık olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ortaokul öğrencisi Tarık Emre Şükür'ün (13) organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Tarık Emre 5 kişiye can, 2 kişiye ışık olacak

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ortaokul öğrencisi Tarık Emre Şükür'ün (13) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Tarık Emre'nin kalbi, böbrekleri ve karaciğeri organ bekleyen hastalara nakledilecek; korneaları ise 2 hastaya ışık olacak.
İstanbul'dan Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya gelen avukat Aydın Şükür, öğretmen eşi Suna ve oğlu Tarık Emre Şükür ile ikinci gün olan 22 Ağustos'ta piknik için Düzlerçamı'na gitti. Akşam saatlerinde piknik alanından çıkan Şükür ailesinin bulunduğu otomobile, ana yoldan geçen başka otomobil çarptı. Kazada Aydın ve Suna Şükür çifti ile çocukları Tarık Emre, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın- Suna Şükür çifti, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Tarık Emre Şükür ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Tarık Emre'nin dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakil Koordinatörü Uğur Genç, acı haber üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Aydın Şükür ile Tarık Emre'nin organlarının bağışlanması konusunu görüştü. Ailenin onay vermesi üzerine organların nakledileceği hastaların tespiti ve nakil operasyonları için çalışma başlatıldı.
Tarık Emre Şükür'ün organlarının alımı için bugün öğle saatlerinde operasyon yapıldı. Şükür'ün kalbi, iki böbreği, karaciğeri organ bekleyen hastalara nakledilecek. Karaciğerin bölünerek, 2 hastaya nakledileceği kaydedildi. Şükür'ün korneaları ise 2 hastaya ışık olacak. Nakil yapılacak hastaların tamamının, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavileri süren hastalar olduğu kaydedildi.
Aydın Şükür, oğlunun organlarını bağışlayarak, örnek olmak istediklerini belirterek, "Çocuğumuz başka bedenlerde yaşasın, onlara can versin istedik" dedi.

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