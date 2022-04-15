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Tarık Mengüç kimdir? 2. Sayfa konuğu Tarık Mengüç nereli ve kaç yaşında?

15.04.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarık Mengüç 2. Sayfa magazin programına eşi Funda Mengüç ile birlikte konuk oldu. Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan çift, gündem oldu. Peki Tarık Mengüç kimdir? 2. Sayfa konuğu Tarık Mengüç nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve evliliğine ilişkin detaylar...

Tarık Mengüç kimdir? 2. Sayfa konuğu Tarık Mengüç nereli ve kaç yaşında?

Tarık Mengüç 2. Sayfa magazin programında eşi Funda Mengüç ile birlikte Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendirdi. Ünlü şarkıcı 2. Sayfa programına çıkmasının ardından yeniden gündem oldu. Tarık Mengüç kimdir? 2. Sayfa konuğu Tarık Mengüç nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına vü ünlü şarkıcının biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Tarık Mengüç 19 Ocak 1972'de İstanbul'da doğdu.

Tarık Mengüç, Roman ve müzisyen bir ailenin çocuğu olan Mengüç, çeşitli işlerde çalışırken arta kalan zamanlarında da müzik eğitimi almıştır. 2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden, aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

2004 yılında "Şakşuka" isimli şarkısıyla çıkış yapmış, giyimi ve dansıyla dikkat çekmiştir. Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye, Davut Güloğlu, Ayça Tekindor, Bülent Serttaş gibi sanatçılara bestelerini vermiştir. 5 yıl şan dersi aldıktan sonra İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş gibi isimlere vokallik yapmıştır. 1999 yılından itibaren 5 yıl boyunca müzik yönetmeni ve aranjör olan Suat Aydoğan'ın asistanlığını yapmıştır. 2004 yılında ise Suat Aydoğan'ın keşfiyle müzik kariyerine başlamıştır.

Tarık Mengüç, 2006'da "Cennet Mahallesi" isimli dizide konuk oyuncu olarak oynamıştır.

Mengüç, sonrasında Şafak Sezer'in başrol oynadığı "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli filmde Roman Bekir karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2012 yılında "İkizler Firarda" isimli filmde rol almıştır.

2017 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Türkiye isimli yarışma programına katılmıştır.

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Tarık Mengüç
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