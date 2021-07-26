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Tarık Mengüç'ten Sinem Umaş'a tepki

26.07.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce katıldığı bir evlilik programı ile adını duyuran Sinem Umaş'ın, "Saçlarımı boyattım, Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum." sözleri tepki çekti. Umaş'ı ırkçılıkla suçlayan Mengüç, "Bu ırk ayrımıdır. Unutma ki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır." dedi.

Tarık Mengüç'ten Sinem Umaş'a tepki

Yıllar önce katıldığı bir evlilik programı ile adını duyuran Sinem Umaş, saçlarını boyattı. Ardından, "Saçlarımı boyattım, Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum." ifadelerini kullanan Umaş, ünlü şarkıcının tepkisini çekti.

"SEN SAÇA BAKMA, SEN KALBE BAK"

Tarık Mengüç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Sinem Umaş'a, "Bugüne kadar kimse ile polemik yapmadım fakat benim adabıma ile sanatıma, benim roman oluşuma tabiri caizse çingene oluşuma kimse laf edemez. Bu ırk ayrımıdır. Unutma ki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır. Hatırlıyorsam sen evlilik programında evlenecektin, ne oldu? Aaa, istiyorsan 25 senelik evlilik sırlarını... Nasıl mutlu olunur, nasıl şarkılar yazılır, nasıl adabı edebi ile konserden konsere koşulur, nasıl reklam çekilir, nasıl bu esnada iki tane nur topu gibi evladı saygılı bir şekilde yetiştirilir... Sen saça bakma Sinem Umaş, sen kalbe bak. Bir şarkı çıkardım, dinle bak 'Deliler' diye ama sen ona da mana bulursun. Çok çalış, olur mu? Albüm çıkaracaksan sana şarkı veririm adına, çingenelere kurban olasın diye." ifadeleriyle seslendi.

"NEYİN DUYARI BU?"

Umaş ise Mengüç'e, "E abicim senin saçın turuncu değil miydi? E benim de kafam turuncu oldu, neyin duyarı bu?" diyerek, karşılık verdi.

"İNANAMIYORUM"

Daha sonra yeni bir açıklamada bulunan şarkıcı, konuyla ilgili şunları söyledi:

Siyahi insanlara karşı ırkçılık söylemi olduğunda ayağa kalkan halkın, kendi milletinin kültürünü ötekileştirdiği bir ülke de yaşıyoruz maalesef ki. 'Böyle bir çingenelik olur mu' nedir ya? Bu nasıl bir itham, bu nasıl bir ön yargı? Dünyaya geldiğim toprakların gerçekten bu zihniyeti olduğuna inanamıyorum. Hesapta biriz ama birbirimizi 'Kürt, roman, laz, çerkez' diye ayırır olmuşuz. Sırf toplumları bu şekilde yargıladığımız için insanlarımız utancın kurbanı oluyor ve farkında değilsiniz. Romanlık zihniyetlerinizde ne anlama geliyor, nasıl bir yer kaplıyor bilmiyorum ama roman olmak, sanatçı doğmak... Roman olmak; en ufak şeyle bile mutlu olmak. O her zaman yakalamak istediğiniz huzuru bir kıvılcımla bulmak... Biz sizin ön yargıyla baktığınız kültür hiç değildik, olmadık da... Umarım bu algılarınız bir an evvel değişir de Türk olduğumuzu ve bir olduğumuzu unutmayız.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Umaş Tarık Mengüç
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