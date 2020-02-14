Tarık Ramadan'a 2 Tecavüz İddiasından Daha Soruşturma

Daha önce 2 kadına tecavüz suçundan hapis cezasına çarptırılan Avrupa'nın tanınan ismi, İslamolog Tarık Ramadan hakkında, 2 kadına daha tecavüz suçundan adli soruşturma açıldı. Şubat ayı başında polise "tanık sıfatıyla" ifade veren 2 kadının fotoğrafları, tüm suçlamaları inkar eden Ramadan'ın bilgisayarında bulundu.

İsviçre ve Mısır vatandaşı, Müslüman Kardeşler'in kurucusu Hasan El Banna'nın torunu Tarık Ramadan hakkında, 2 Şubat 2018'den bu yana iki ayrı kadına tecavüz etmek suçundan soruşturma sürüyordu. Paris savcılığı, Ramadan'ın kendisine tecavüz ettiğini anlatan 2 kadının daha iddialarını yerinde bularak, 2 yeni tecavüz soruşturması açılmasına karar verdi.

Kararın adından açıklama yapan Ramadan'ın avukatı Emmanuel Marsigny, "Tarık Ramadan'ı ne pahasına olursa olsun ve bütün kanıtların tersine, mutlaka soruşturma isteği var. İlk iddia sahibinin yalanları açık bir şekilde belirlenmiş olsa da, kadın rızayla ilişkiye girdiğini itiraf etse de bu istek sürüyor. İkinci kadın ise ilişkisinden dolayı şikayette bulunmuyor. Bu saptırmalar ve hukuk kurallarından sapma nedeniyle, dava çok rahatsız edici bir duruma geldi" dedi.