Tarık suresi meali, Türkçe okunuşu ve Tarık suresi fazileti

Kısa bir sure olan Tarık Suresi, anlamı itibarı ile öz ve derindir. İslam dünyası için önemli bir konuma sahip olan sure; insanın yaratılışı, diriltileceği gibi evrensel hususların yanı sıra kafirlerin planlarının nafileliği gibi döneme ilişkin konuları da ele alır. Tarık Suresi Diyanet meali ile surenin anlamını doğru bir biçimde öğrenebilirsiniz.

İlk olarak sureyi dikkatli bir şekilde birkaç kez okumak mahreç ve telaffuz gibi hususlarda meydana gelebilecek kusurların önüne geçecektir. Arap harflerini bilmeyen okuyucularımız da Latin alfabesi üzerinden okuma yaparken bir yandan da sureyi çeşitli kıraat örneklerinden dinlerse telaffuz detaylarını kolaylıkla yakalayacaktır.

Ezber yapmaya küçük kelime gruplarıyla başlayarak ezber kapasitesi arttıkça kelime gruplarının hacmini büyütmek süreci büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

Kısa surelerin ezberinde ortaya çıkabilen güçlüklerden biri de kolay unutulmasıdır. Dolayısıyla gün içerisinde sureyi sürekli tekrar etmeyi ihmal etmemeniz gerekir. Surenin tam olarak zihninize yerleştiğinden emin olana kadar bu tekrarları yapmak sureyi kalıcı bir biçimde ezberlemeniz açısından son derece faydalı olacaktır.

Tarık Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Tarık Suresi, kısa surelerden olması dolayısıyla daha çok namaz esnasında zamm-ı sure olarak okunmaktadır. Tarık Suresini ezberleyemeyen ya da bir anlığına unutan kimseler Kur'an-ı Kerim'den başka bir sureyi Tarık Suresi yerine okuyabilir. Tarık Suresi anlam açısından daha çok ahirete yönelik bir suredir. Dolayısıyla bu muhteva yakın sure ya da ayetlere yönelmek evladır. Ancak böyle bir sure ya da ayet de bilinmiyorsa herhangi bir sure okumakta bir engel yoktur.