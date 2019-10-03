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Tarık Ünlüoğlu'na son veda! 'Neşemizi yitirdik..'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Akciğer kanserine yakalanan ve bir süredir tedavi gören oyuncu Tarık Ünlüoğlu, yaşam savaşını geçtiğimiz pazartesi günü kaybetti. Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne’de tören düzenleniyor. Arkadaşları Tarık Ünlüoğlu'na son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu.

Ayakta durmakta zorlanan Gülenay Kalkan'a oyuncu Selçuk Yöntem destek oldu. Gülenay Kalkan eşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

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Cenaze öncesi Artı Sahne’de düzenlenen törende Tarık Ünlüoğlu’nu sevenleri yalnız bırakmadı. Törene katılanlar arasında Ünlüoğlu’nun sanat camiasından yakın dostları, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Selçuk Yöntem, Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Melek Baykal, Funda Arar, Altan Erkekli gibi isimler yer aldı.

Törene katılan Oktay Kaynarca, "Çok konduramadık rahatsızlığını. Mümkün olduğu kadar erteledik ama maalesef hastalığı yenemedi" dedi.

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Altan Erkekli ise, "Hayatı dolu dolu yaşayan arkadaşımdı. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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Melek Baykal ise, "Çok değerli bir arkadaşımızdı. Keyfimizi yitirdik, neşemizi yitirdik" dedi.

Ünlüoğlu, Levent Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. (Habertürk)

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