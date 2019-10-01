Tarık Ünlüoğlu’nun sanatçı dostları hastaneye akın etti

Akciğer kanseri tedavisi gören usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberinin ardından sanatçı dostları hastaneye akın etti. Açıklama yapan usta oyuncunun doktoru Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, “Artan solunum şikayetiyle Tarık Bey’i dün akşam hastanemizde misafir ettik ama bütün çabalara rağmen bu sabah kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, yaşam mücadelesini kaybetti. Ünlüoğlu’nun vefat haberini duyan sanatçı dostları ve sevenleri tedavi gördüğü hastaneye akın etti. Ünlü sanatçının ölümünün ardından hastanenin Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir basın açıklaması yaptı.

“Dün akşam hastanemizde misafir ettik bu sabah kendisini kaybettik”

Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, “Hepimizin başı sağ olsun. Bugün Türkiye, çok önemli bir sanat insanını yitirdi. Tarık Ünlüoğlu, canlandırdığı tüm karakterlerden daha savaşçı bir insandı. Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak, akciğer kanserinde etkili olabilecek tüm tedavilerden faydalanarak hastalıkla savaştık ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Artan solunum şikayetiyle Tarık Bey’i dün akşam hastanemizde misafir ettik ama bütün çabalara rağmen bu sabah kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.