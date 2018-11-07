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Tarikat istedi, testislerini silikonla büyüttü

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

ABD ve Avustralya basını, 28 yaşındaki eşcinsel Jack Chapman'ın korkunç ölümünü konuşuyor. Bir eşcinsel seks grubu içerisinde yer alan ve ABD'nin Seattle eyaletinde bulunan Chapman, arkadaşlarıyla eğlence olsun diye testislerine silikon takviyesi yaptı. Testislerini büyüten adam komplikasyon sonucu hayatını kaybetti.

Tarikat istedi, testislerini silikonla büyüttü

ABD’deki bir seks tarikatı dünya gündemine oturdu… Avustralyalı Jack Chapman’ın Seattle’da şüpheli bir biçimde hayatını kaybetmesi sonrasında açılan soruşturma dünya basınının gündemine oturdu. ABD, Avustralya ve İngiliz medyası ölüme büyük ilgi gösterirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünyanın konuştuğu şüpheli ölüm 28 yaşındaki Chapman’ın seks tarikatının kendisini zorlamasıyla testislerine silikon enjekte etmesiyle başladı. Tarikat liderinin zorlu operasyonundan sonra fenalaşan ve hayatını kaybeden Chapman’ın ailesi bu olayın peşini bırakmayacaklarını açıkladı.

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Eşcinsel olduğu bilinen ve bir tarikat içerisinde “Tank Hafertepen” lakabıyla tanınan Chapman’ı ölüme tarikat liderinin götürdüğünü söyleyen Chapman’ın ailesi, “Onların bir seks tarikatı vardı. Dylan Hafertepen isimli adam onu kölesi olarak kullanıyordu. İğrenç fantezileri vardı. Zorla oğlumun testislerine silikon enjekte ederek ölümüne sebep oldu” dedi.

Uzmanlar, tarikatta bulunan diğer erkeklerin de testislerine silikon enjekte ettiğini açıklarken, “Amaçları görsel olarak o bölgenin daha büyük gözükmesini sağlamak. Erkeklerin böyle bir uygulama yapması çok sık karşılaşılan bir durum değil ama çok tehlikeli bir şey” dedi.

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Jack Chapman’ın annesi Linda, “Oğlumun böyle bir tarikatın içinde olması ve sapkın fantezileri hayatının merkezine koyması üzücü. Oğlumun ölümünden Dylan sorumludur. Oğlum herkes ile ilişki yaşayabilirdi fakat o sıralarda akli dengesi yerine değildi. Tarikat onu uyuşturdu” dedi.

Olayla ilgili bir açıklama yana Dylan Hafertepen, “Eğer Tank benim Dünya’msa onun için ben Güneş’tim. Beni evrenin merkezindeymişim gibi hissettirirdi. Onu özleyeceğimi söylemek yeterli değil. O herkeseyardımcı olmak isterdi. Seni seviyorum Tank. En iyi dostum, partnerim, dünyam… minik köpeğim” dedi.

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