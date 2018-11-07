Tarikat istedi, testislerini silikonla büyüttü

ABD’deki bir seks tarikatı dünya gündemine oturdu… Avustralyalı Jack Chapman’ın Seattle’da şüpheli bir biçimde hayatını kaybetmesi sonrasında açılan soruşturma dünya basınının gündemine oturdu. ABD, Avustralya ve İngiliz medyası ölüme büyük ilgi gösterirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünyanın konuştuğu şüpheli ölüm 28 yaşındaki Chapman’ın seks tarikatının kendisini zorlamasıyla testislerine silikon enjekte etmesiyle başladı. Tarikat liderinin zorlu operasyonundan sonra fenalaşan ve hayatını kaybeden Chapman’ın ailesi bu olayın peşini bırakmayacaklarını açıkladı.

Eşcinsel olduğu bilinen ve bir tarikat içerisinde “Tank Hafertepen” lakabıyla tanınan Chapman’ı ölüme tarikat liderinin götürdüğünü söyleyen Chapman’ın ailesi, “Onların bir seks tarikatı vardı. Dylan Hafertepen isimli adam onu kölesi olarak kullanıyordu. İğrenç fantezileri vardı. Zorla oğlumun testislerine silikon enjekte ederek ölümüne sebep oldu” dedi.

Uzmanlar, tarikatta bulunan diğer erkeklerin de testislerine silikon enjekte ettiğini açıklarken, “Amaçları görsel olarak o bölgenin daha büyük gözükmesini sağlamak. Erkeklerin böyle bir uygulama yapması çok sık karşılaşılan bir durum değil ama çok tehlikeli bir şey” dedi.