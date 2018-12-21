Tarım alanındaki pilot üniversiteden bal yarışması

BİNGÖL (AA) - Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında, "Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma" alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi ve Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliğince bal yarışması düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin balının tanıtımı amacıyla birlik ile bal yarışması düzenlediklerini bildirdi.

Yarışmaya sadece Bingöl'de üretilen bal ürünlerinin kabul edildiğini anlatan Prof. Çapak, "Toplam 76 arıcının başvurduğu bal yarışmasında, bal numuneleri tamamen gizlilik, etik ve objektif kriterler çerçevesinde, standartlara uygun analizler ve duyusal testlere göre değerlendirilmektedir." dedi.

Çapak, 24 Aralık'ta Pilot Üniversiteler Çalıştayı ve Bingöl Bal Yarışması Ödül Töreni düzenleneceğini aktararak, programlara bütün vatandaşları davet etti.

Çalıştaya, diğer pilot üniversiteler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın katılacağını bildiren Çapak, şunları kaydetti: