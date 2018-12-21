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Tarım alanındaki pilot üniversiteden bal yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:01 | Son Güncelleme

Bingöl Üniversitesi ve Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliğince düzenlenen yarışma ile kentin balının tanıtımı amaçlanıyor

BİNGÖL (AA) - Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında, "Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma" alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi ve Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliğince bal yarışması düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin balının tanıtımı amacıyla birlik ile bal yarışması düzenlediklerini bildirdi.

Yarışmaya sadece Bingöl'de üretilen bal ürünlerinin kabul edildiğini anlatan Prof. Çapak, "Toplam 76 arıcının başvurduğu bal yarışmasında, bal numuneleri tamamen gizlilik, etik ve objektif kriterler çerçevesinde, standartlara uygun analizler ve duyusal testlere göre değerlendirilmektedir." dedi.

Çapak, 24 Aralık'ta Pilot Üniversiteler Çalıştayı ve Bingöl Bal Yarışması Ödül Töreni düzenleneceğini aktararak, programlara bütün vatandaşları davet etti.

Çalıştaya, diğer pilot üniversiteler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın katılacağını bildiren Çapak, şunları kaydetti:

"Üniversitemizi ziyaret edecek olan pilot üniversite rektörleri, ödül törenine ilave olarak Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında planlanan projelerin hayata geçirilmesi sırasında yaşanan sorunlar, çözümler, yöntemler ve bölge odağının belirlenmesi ile paydaş ilişkilerinin kurulmasında yaşanan zorluklar, çözümler, üniversitelerin geldiği aşama ve süreçlerinin ele alınmasına yönelik deneyimlerin paylaşılacağı çalıştaya katılacaklar."

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Bingöl Bingöl Bal Yarışması Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak

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