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Tarım aracı devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 16:24 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.Kaza, Alaplı’ya bağlı Mollabey Köyü Karacallı mevki’inde meydana geldi.

Tarım aracı devrildi: 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, Alaplı’ya bağlı Mollabey Köyü Karacallı mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre patpat diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Tarım aracında yolcu olarak bulunan M. Ç. yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı M. Ç’ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarım aracı devrildi: 1 yaralı

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