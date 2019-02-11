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Tarım aracına bağlanarak sürüklenen köpek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 10:36 | Son Güncelleme

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),( DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin halk arasında pat pat olarak bilinen tarım aracına iple bağladığı köpeği dakikalarca aracının yanından sürüklemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarım aracına bağlanarak sürüklenen köpek öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),( DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin halk arasında pat pat olarak bilinen tarım aracına iple bağladığı köpeği dakikalarca aracının yanından sürüklemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Can çekişen köpek, 1 kilometre ilerde ölü bulundu.
Olay, önceki gün ilçeye bağlı Yalnızçam köyü yolunda meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, tarım aracının sürücü kapısına iple bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi. Köpeğin can çekiştiği anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla giden tarım aracına bağlı olan köpeğin, ipten kurtulmak için çabaladığı görüldü. Görüntüleri izleyen ev sahibi, köpeği yaklaşık 1 kilometre ileride çalıların arasında ölü buldu. İsmini açıklamayan kişi, köpeğin araca bağlanarak sürüklenerek ölümüne neden olunmasına tepki gösterdi.
FOTOĞRAFLI

Tarım aracına bağlanarak sürüklenen köpek öldüTarım aracına bağlanarak sürüklenen köpek öldüTarım aracına bağlanarak sürüklenen köpek öldüTarım aracına bağlanarak sürüklenen köpek öldü

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