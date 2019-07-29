Tarım arazilerine inen domuz sürüsünü çiftçiler görüntüledi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, tarım arazilerine inen domuz sürüsü, çiftçiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda domuzun bulunduğu sürünün çıkardığı toz bulutu ise dikkat çekti.

Serinhisar ilçesinde, çok sayıda domuzun bulunduğu sürü, mısır ve nohut gibi tarım ürünlerinin yetiştirildiği Katırlısuyu mevkisine geldi. Bölgede hasat işlemlerini tamamlayan çiftçiler, çevredeki köpeklerin havlama sesleriyle birlikte tarım arazilerine giren domuz sürüsünü gördü. Çok sayıda domuzun olduğu sürünün ovada çıkardığı toz bulutu dikkat çekerken, domuzların koşarak ilerlemesi çiftçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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