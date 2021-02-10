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Tarım arazilerine zarar domuzlar öldürüldü

10.02.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Tarım arazilerine zarar domuzlar öldürüldü

Konya’nın Emirgazi ilçesinde tarım arazilerine zarar domuzlar düzenlenen sürek avında öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, Emirgazi ilçesine bağlı İkizli ve Göleren mahallerinde tarım arazilerine zarar veren domuzlar için sürek avı düzenlendi.

Konya’nın Emirgazi ilçesinde tarım arazilerine zarar domuzlar düzenlenen sürek avında öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Emirgazi ilçesine bağlı İkizli ve Göleren mahallerinde tarım arazilerine zarar veren domuzlar için sürek avı düzenlendi. Ereğli Avcılar Derneği ve çevre ilçelerden avcıların katılımıyla gerçekleştirilen sürek avında domuzlar öldürüldü.
Ereğli Avcılar Derneği Başkanı Mehmet İnce, "Bölge tarıma zarar veren domuzlar, düzenlenen sürek avı ile Karacadağ’dan temizlendi. Yardımcı olan avcı arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

Tarım arazilerine zarar domuzlar öldürüldü

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