HABER

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 13:54 | Son Güncelleme

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ve DSİ 1.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ve DSİ 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Albostan, Bursa’nın İnegöl ilçesinde kurulu bulunan Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, DSİ 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Albostan, İnegöl Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Sinan Kağan ve İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Ekren, İnegöl Hilmiye (Kırsal) Mahallesinde faaliyet gösteren Oylat Çiftlik S.S. Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Nurcan Yılmaz’dan bilgi aldı. Kooperatif üyeleri tarafından üretilen organik gıda ürünlerini inceleyen Hamit Aygül, ”İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerimize her türlü desteği veriyoruz. Kadın girişimcilerin kurmuş olduğu Tarımsal Kalkınma Kooperatifin çalışmalarını önemsiyoruz. Bu anlamda Oylat Çiftlik S.S. Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin başarılı çalışmalarını yerinde gördük. Kooperatif Başkanının, yönetimin ve üyelerinin örnek sayılabilecek çabalarının devamını diliyoruz. Müdürlük olarak organik tarımın gelişmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla tarımsal kalkınma kooperatifimiz üyesi çiftçimizin çalışmalarını yerinde görmek çiftçimizin varsa sorunlarını bizzat kendilerinden dinlemek için buradayız” dedi.
Bu güzel çalışmalara tabi ki Belediyelerimizin de katkıları oluyor diyen Müdür Aygül, ”Kooperatifimize üye kadınlarımızın ürettiği yöreye özgü tarhana, erişte, sinor, reçel ve marmelat gibi çok güzel organik ürünlerin sağlıklı bir şekilde vatandaşa ulaştırılması yönünde güzel çalışmalar var. Organik tarımı önemsiyoruz. Organik tarımın ve üretimin önemi ülkemizde de artıyor. Köylü kadınlarımızın organik gıda üretimine yönelik çalışmasını ve çabasını takdirle karşılıyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin en uzun yürüyüş yoluna sahip mağaralarından Oylat mağarasını gezen heyet oteller bölgesinde incelemelerde bulundu.

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Sıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıp köpük partisiyle eğleniyor

Sıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıyor

Ege'nin saklı körfezi: Saros

Ege'nin saklı körfezi: Saros

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İşte 15 Temmuz'a ait daha önce hiç görmediğiniz görüntüler!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.