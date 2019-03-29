Tarım Bakan Pakdemirli: “Bunların İzmir’e hizmet ile ilgili dertleri yok”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Aziz Kocaoğlu’na ’Ne projen varsa hepsini getir, yapacağım’ dedim. 8 ay boyunca hiçbir proje getirmedi. Bunların İzmir’e hizmet ile ilgili dertleri yok. Hiç yan yana gelmeyecek dediğimiz partiler bir araya geldi. Bunların derdi millet değil, bunların derdi sadece kendilerine siyasi rant elde etmek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi’ni ziyaret etti. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli’nin Helvacı’daki programına İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile partililer eşlik etti. Program kapsamında Atatürk Meydanı’nda gösteri sunan Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi izleyenlerden büyük alkış aldı.

“Bunların derdi siyasi rant elde etmek”

Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kendisini bakan olduktan iki hafta sonra ziyaret ettiğini hatırlattı. Pakdemirli, "Aziz Kocaoğlu’na ’Ne projen varsa hepsini getir, yapacağım’ dedim. 8 ay boyunca hiçbir proje getirmedi. Bunların İzmir’e hizmet ile ilgili dertleri yok. Hiç yan yana gelmeyecek dediğimiz partiler bir araya geldi. Bunların derdi millet değil, bunların derdi sadece kendilerine siyasi rant elde etmek" dedi.

Bakan Pakdemirli, 15 Temmuz’daki darbe girişimini hatırlatarak, "Filmlerde görseniz inanmayacağınız senaryoları, o akşam hep birlikte yaşadık. Rahmetli İnönü’ye sormuşlar ’Lozan nedir?’ O da ’Türkiye’ye verilmiş yüz yıllık süredir’ demiş. Şimdi yüzyıl doluyor. Biz hep birlikte dik durduğumuz sürece kimse gönderimizden bu bayrağı indiremez, ezanı dindiremezler" diye konuştu.