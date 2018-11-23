Tarım Bakanı: Tarımsal destek primleri bugün ödenmeye başlanacak

\u0130ZM\u0130R (DHA) - Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli, \u00e7ift\u00e7ilerin hesab\u0131na bug\u00fcn saat 18.00'den itibaren 490 milyon TL tar\u0131msal destek \u00f6demelerinin yap\u0131lmaya ba\u015flanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc GE\u00c7\u0130LECEKHem\u015fireli\u011fi b\u0131rak\u0131p porno y\u0131ld\u0131z\u0131 oldu! \u0130\u015fte son hali...Dev platform, \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131'ndan ge\u00e7iyorFenerbah\u00e7e'nin kupas\u0131n\u0131 \u00e7alma giri\u015fimine 1 y\u0131l 5 ay 15 g\u00fcn ceza ald\u0131
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