Tarım Bakanı’nın Görüşmediği Çiftçiler: “Hep Borçluyuz”

İzmir, Konya, Malatya, Denizli, Samsun, Ordu gibi farklı illerden gelen ve Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle görüşme talepleri kabul edilmeyen çiftçiler, Ziraat Bankası’na, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’ne ve özel bankalara borçları nedeniyle üretim yapamaz hale geldikleri için başkentte tepkilerini dile getirdi.

Çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı önünde başta Bakan Bekir Pakdemirli olmak üzere iktidara üretime devam edebilmeleri için borçlarına çare bulunması yönündeki taleplerini dile getirdi. Çiftçiler, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’nin, 2020 ve 2021 yılları boyunca etkili olan Corona virüsü salgını nedeniyle borçlarını sadece ileri tarihe ertelediğini ya da taksitlerini yeniden yapılandırdığını belirterek, bunun kendilerine çözüm sağlamadığı görüşünü dile getirdi. Ziraat Bankası ve özel bankalara kredi borçları bulunduğunu da belirten çiftçiler, banka borçları nedeniyle icralık olduklarını, traktör gibi araçlarına haciz geldiğini veya tarım arazilerini parça parça satmak zorunda kaldıklarını aktardı. Devletten dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gübre ve mazot konusunda bekledikleri desteği ve vergi indirimlerini göremediklerini söyleyen çiftçiler, tarımsal üretimden yavaş yavaş çekilmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Çiftçiler adına ortak basın açıklamasını seslendiren çiftçi Başar Yıldırım, isteklerini “Dolardaki yüksek kur sebebiyle mazot, gübre, elektrik ve ilaç fiyatları her gün artarak devam etmektedir. Bu nedenle gübresiz ekim yaptık ve tarlaların bir kısmı boş bırakıldı. Zamlar böylesine fazla iken tarım yapılabilir, sürdürülebilir mi? Buradan Tarım Bakanı’na (Bekir Pakdemirli) sesleniyoruz, ‘Çiftçi moralini bozmasın, ekmeye devam etsin’ demişti. Borç harç içindeyken, gerçek enflasyon yüzde 80’lerin üzerindeyken, traktör ve tarlasına haciz konulmuşken nasıl moralimiz düzgün olabilir. Dün çiftçiler için kara gün dostu olan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası bugün çiftçileri mağdur eden bir tefeci durumuna gelmiştir. Onbinlerce çifti mağdur edilmiştir. Çiftçi dostu Ziraat Bankası büyük bir toprak ağası konumuna geldi. Taleplerimiz şunlardır: Mazot, gübre ilaç, tohum, elektrik ve tüm tarım giderlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi’nin (KDV) kaldırılmasını istiyoruz. Mazot ve gübrenin yüzde elli hibe verilmesini, kredi borçlarımızda faizlerin kaldırılmasını ana paranın 5 taksite bölünmesini ve sicil affı istiyoruz. Elektrik ödemesi de hasat sonuna bırakılmalıdır” şeklinde sıraladı.

“Acilen ucuz mazot, gübre desteği istiyoruz”

Tüm Köy Sendikası Genel Başkanı Sadık Turan da basın açıklamasında, borçları olduğu gibi Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’nden alacaklarını da tahsil edemediklerini söyledi. Turan, “Biz dünyada tarımda kendine yeten 7 ülkeden biriydik artık her şeyi ithal etmek zorunda kaldık hükümet ulusal bir tarım politikası yürütmek zorundadır. Bugün çiftçilerin bankalara, tohum firmalarına borcu 2 milyar ama bizim 2006 yılında bu yana alacağımız bir o kadar. Sorunumuz açık ulufe değil hakkımız istiyoruz. Eğer böyle giderse ülkede bir kıtlık sözkonusudur. Acilen ucuz mazot, ucuz gübre desteği verilmelidir” dedi.

“Yat sahiplerine yüzde 1 olan vergi çiftçilere uygulanmıyor”

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez de “Yeterli beslenmek için yeterli üretim yapılmalı. Çiftçimiz diyor ki ‘biz üretmek istiyoruz.’ Üretmeleri için de girdileri kullanmaları gerekiyor. Bu girdiler ne? Tohum bugün yurtdışından geliyor. Mazotun özellikle yılbaşında gelen aşırı zamlarla fiyatı arttı. Yatlarda yüzde 1’e inmişken halen mazotta yüksek ÖTV ve Katma Değer Vergisi (KDV) kullandırılması çiftçinin traktör kullanamaması sonucunu doğuruyor. Toprağa yeterince gübre atamazsa çiftçi yeterince verim alamaz. Böyle bir ortamda gübrenin aşırı zamlanması ve döviz kurundaki düşüsün yansımaması çiftçinin toprağa gübre atamaması sonucunu doğurdu. Bugün enflasyon yüzde 36’larda (TÜİK verisi) açıklandıysa da Tarım Bakanlığı’nın ödeyeceği destek yüzde 12,5. Dolayısıyla desteklerin azaldığı ancak girdi maliyetlerinin arttığı böyle bir ortamda küçük çiftçinin kredi kullanması gerekiyor. Çiftçilerin somut önerisi var. Biz de bunu destekliyoruz. Kredilendirmede ana para beş yıl alındığı yıla göre eşit taksitte ödenebilmeli ve faizsizi silinmeli” sözleriyle ekonomik tabloyu anlattı.

Suiçmez, “Çiftçi hak ettiği desteği alsa maliyetler düşürülse uygun kredi alabilse üretime devam edecek devam ettiği sürece kendi yeterliliğimiz devam edecek. Dışa bağımlılık da azalacak. Çiftçinin sesine kulak vermek gerekir. Umarım Sayın Bakan çiftçinin sesini dinler” diye ekledi.

“Tarlamı beş yıldır ekemedim, bu milli zarar”

Malatya’dan Ankara’ya gelmiş bir çiftçi olan Celal Abbas Biçer de, VOA Türkçe mikrofonuna, “Ziraat Bankası’ndan kredi çektim ama ürünümüz değerinde satılmayınca borçlandık. Ziraat Bankası, hep ertelemeye geçti. Ertelemeye geçince zorunlu sigortalı yapılacaksınız. Bu sefer sigorta parasını ödeyemedik. Ziraata Bankası’na da borçlu kaldık en son borç yapılandırmaya gittik. Taksitleri ödeyemiyoruz. Elimdekiler hep icra kağıtları. Günde on avukat bana telefon açıyor. Girdi maliyetlerini düşürsünler. En azından Ziraat’taki faizleri silsinler, faizsiz ana para yatırılsın en azından, öderiz yani. Ana parayı taksitlendirsinler, bu memlekette tarım çöktü. Türkiye tarım ülkesi, yerlerimiz sulu arazi ama ben 5 sene tarlamı ekemedim senede 100 milyar kendim zarar ettim. Bu Türkiye için de milli zarar yani” diye konuştu.

Tüm Köy-Sen üyesi bir başka çiftçi ise, “Üretimi olmayan bir ülkenin sonu karanlıktır. Yarın ekmeği bu hasat sonu döneminde 10 lira 15 lira görürsek hiç şaşırmayalım. Tehlike kapıda geldi geçiyor. Hiçbir hükümet, hiçbir yönetim kötü sonuçların hesabını veremezler. Tarım Bakanı’nı da hükümeti de uyarıyoruz. Gidişiniz gidiş değil sonumuz açlık, ekilemeyen topraklar. Bunun siyasetini, rantını bir yana bırakalım. Artık yeter diyoruz. Yarın bu ülkenin insanları bu fiyatlarla bu gıdalarını alamayacaklar” tepkisini dillendirdi.

Çiftçiler basın açıklamasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve bakanlık yetkilileriyle görüşme taleplerini yeniden iletti ancak üreticiler bakanlığa alınmadı.

