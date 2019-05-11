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Tarım Bakanlarına dünya basınından yoğun ilgi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

G20 Tarım Bakanları Zirvesi, ev sahibi Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Takamori Yoshikawa’nın yapmış olduğu açılış konuşmasıyla başladı.16 ülkeden Bakan, 4 ülkeden Bakan Yardımcısı ve 8 uluslararası kuruluştan başkan ve üst düzey yöneticinin katıldığı Zirve’nin ana gündem maddesi, Tarımsal gıda sektöründe sürdürülebilir büyüme ve yenilikçilik ihtiyacını karşılamak üzere atılması gereken adımlar oldu.Tarımın bir ülkenin temelini teşkil ettiğini belirten Japon Tarım Bakanı Yoshikawa, G20 Ülkelerinin tarımda karşılaşıla gelen zorlukların aşılması için gerekli adımları atma yönündeki ortak arzusu ve hedefine hizmet etmesi dileği ile G20 Niigata Tarım Bakanları Zirvesini başlattı.Dünya basınından Tarım Bakanlarına büyük ilgiAna oturum sonrasında G20 Tarım Bakanları, Niigata Kongre Merkezi’nde aile fotoğrafı çektirdi.

Tarım Bakanlarına dünya basınından yoğun ilgi

G20 Tarım Bakanları Zirvesi, ev sahibi Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Takamori Yoshikawa’nın yapmış olduğu açılış konuşmasıyla başladı.
16 ülkeden Bakan, 4 ülkeden Bakan Yardımcısı ve 8 uluslararası kuruluştan başkan ve üst düzey yöneticinin katıldığı Zirve’nin ana gündem maddesi, Tarımsal gıda sektöründe sürdürülebilir büyüme ve yenilikçilik ihtiyacını karşılamak üzere atılması gereken adımlar oldu.
Tarımın bir ülkenin temelini teşkil ettiğini belirten Japon Tarım Bakanı Yoshikawa, G20 Ülkelerinin tarımda karşılaşıla gelen zorlukların aşılması için gerekli adımları atma yönündeki ortak arzusu ve hedefine hizmet etmesi dileği ile G20 Niigata Tarım Bakanları Zirvesini başlattı.

Dünya basınından Tarım Bakanlarına büyük ilgi
Ana oturum sonrasında G20 Tarım Bakanları, Niigata Kongre Merkezi’nde aile fotoğrafı çektirdi. Dünya Basının yoğun ilgi gösterdiği çekimde renkli görüntülere sahne oldu. Gazetecilerin çekim esnasındaki yoğun ilgileri, Tarım Bakanları ve katılımcılar arasında gülüşmelere neden oldu.
Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Yoshikawa, zirveye katılan misafirlerine eşlik ederek, geliştirmiş oldukları otonom traktörleri tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtımda Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemirli, Almanya Federal Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ile Uluslar arası Tarımsal Kalkınma Fonu (İFAD) Başkan Yardımcısı Charlotte Sofia Elisabeth Salford sergilenen traktörlere binerek, basının ilgi odağı oldular.
Tanıtımın ardından Tarım Bakanları, zirve kapsamında yerel ürünlere yer verilerek gerçekleştirilen sergi alanını gezdiler.

Tarım Bakanlarına dünya basınından yoğun ilgi

Tarım Bakanlarına dünya basınından yoğun ilgi

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