Tarım Bakanlığı açıkladı; vatandaş tedirgin oldu

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) - TARIM ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde bir çok ilde alkollü içecekten bala, domuz etinden kuru yemişe kadar çok sayıda üründe hile yapıldığı belirlendi. Tedirgin olan vatandaşlar, özellikle mutfak alışverişini güvendikleri esnaftan yaptığını söyledi.

"MEMLEKETİME GİTTİM, ORADAN ET ALIP GELDİM"

Halil İbrahim Bulut marketlerin birçoğunda hileli etler olduğunu iddia ederek "Bu yiyecekleri, bu satılan etleri kontrolsüz nasıl alıyorlar. O hayvanları, hastalıklı hayvanları buraya nasıl getiriyorlar. Veya at eti, eşek eti, domuz eti; onu tamamen serbest ettiler zaten. Ne eti olduğu bile belli değil. Marketlerin hepsinde hemen hemen var diyebilirsiniz. Geçenlerde memleketime gittim, oradan et alıp geldim. Hayvan kesmişlerdi; onu görerek aldım. Birkaç ay sonra kardeşim gidecek, o da bulursa alıp gelecek. Buradaki etlere güvenemiyorum. Satılıyor ama ne satılıyor. Ne satıldığını bilmiyoruz" dedi.

"SENELERDEN BERİ ALIŞVERİŞ YAPTIĞIMIZ KİŞİ"