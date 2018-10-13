Suyu ve toprağı ayrı yönetmek zaten yanlıştı. İlerleyen günlerde hizmetlerimizin arttığını göreceksiniz. Çok yakın bir zamanda havzaların başına birer yönetici atayacağız. Bu yönetici havzanın başkanı olacak. DSİ de orman da il tarım da buna bağlı olacak. Yani Tarım ve Orman Bakanlığındaki bütün birimler bu arkadaşın başkanlığı sayesinde yürüyecek. Bunların çok teknik arkadaşlar olmasına da ihtiyaç yok. Sevk ve idare kabiliyeti yüksek arkadaşlarla sadece önünde hedefleri ve yetkileri olacak. Buradaki sorunları çözmenin yollarını arayacak ve bütçe de bu arkadaşlarda olacak. Biz sadece Ankara'dan bu arkadaşları izliyor olacağız."

İki bakanlığın birleşmesinin, su ve toprağın buluşması adına önemli bir hamle olduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları dile getirdi:

Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, tarım ve orman bakanlıklarının birleştirildiğini anımsatarak, yapılanma sürecinin devam ettiğini belirtti.

ELAZIĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım bana göre savunma sanayisinden de önemli. Savunma eşittir tarım, tarım eşittir savunmadır." dedi.

- "Ürün tarlada ve üreticide 1 lira ama tüketiciye ulaşana kadar 5 lira oluyor"

Türkiye'de artan nüfusla birlikte daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulduğunu ancak yağışların azaldığını ve ülkede çölleşmenin arttığını vurgulayan Pakdemirli, bütün bunlarla başa çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Pakdemirli, tarımda ve sulamada teknoloji ile mekanizasyonun arttırılmasıyla, yeni sulama projeleriyle bu durumla başa çıkılabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye tarımda Avrupa'da bir numara ama bizim hala planlamalarla ilgili sıkıntılarımız var. Planlamayı iyi yaptığımızda ürünlerle ilgili bir eksiklik olmayacak ve birçok sorun da kalmayacak. Bununla ilgili baştan çalışmaya başladık. Önümüzdeki aylarda da hem destekleri hem de üretim planlamasını yapıp tek bir bütüncül yapı olarak bu konulara yaklaşacağız. Ölçek, hala tabii ki problem. Yani miras kanunumuz ve diğer sebeplerden ötürü arazilerimiz küçüldü. Küçülen arazilerde tarım yapma imkanı gitgide azalıyor."

Toplulaştırmaya önem verilerek toplu iş yapılması gerektiğini aktaran Pakdemirli, "Devletin burada bir şey yapmasını beklemeden önce de sizler kooperatifleşme için üretimlerin içerisinde mutlaka olmalısınız. Ürün tarlada 1 lira, üreticide 1 lira ama tüketiciye ulaşana kadar 5 lira oluyor. Bu lojistik zincirdeki verimsizlikleri de ortadan kaldırmamız gerek. Hem üretici daha fazla kazanmalı hem de tüketici daha ucuza yemeli. Aradaki seviyeleri daha verimli hale getirmemiz lazım." dedi.