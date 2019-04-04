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Tarım fuarında silah standına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Tarım Hayvancılık Fuarı'nda bir silah firmasının stant açması tepkiye neden oldu.

Tarım fuarında silah standına tepki

Selim KAYA- Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Tarım Hayvancılık Fuarı'nda bir silah firmasının stant açması tepkiye neden oldu. Tüyap Fuarcılık Diyarbakır Bölge Müdürü Mehmet Velat Ektirici tepkiler üzerine "O silahlar görsel amaçlı. Burada silah satışı söz konusu bile değil" dedi.
Tüyap Fuarcılık tarafından düzenlenen ve salı günü kapılarını ziyaretçilere açan 10'uncu Diyarbakır Tarım Hayvancılık Fuarı'nda yerli silah üretimi yapan Trabzon merkezli bir firma stant açtı. Bazı vatandaşlar, tarım fuarında silah sergilenmesine tepki gösterdi. Tüyap Fuarcılık Diyarbakır Bölge Müdürü Mehmet Velat Ektirici, silahların görsel amaçlı olduğunu, satış yapılmadığını belirterek, "Bir genç, stanttaki silahı almış ve arkadaşına tutmuş. O sırada biri fotoğraf çekip, sosyal medyada paylaşmış. Bu da tepkilere neden oldu. Silahlar görsel amaçlı, içinde şarjör yok. Kaldı ki buraya günde binlerce insan geliyor. Burada silah satışı söz konusu bile değil" dedi.
'HASSASİYET OLURSA SONRAKİ FUARLARDA ALMAYABİLİRİZ'
Ektirici, Ateşli Silahlar Kanunu'na göre 100'den fazla büyükbaş hayvanı ve ya 100 arı kovanı olan kişilerin silah satın alabileceğini hatırlatarak, şunları söyledi:
"Biz de şaşkın durumdayız. Türkiye’de Ateşli Silahlar Kanunu var. Buna göre hayvancılık sektöründe yüzden fazla büyükbaş hayvanı veya yüzden fazla arı kovanı olan, tarımla uğraşıp büyük arazi sahibi olan bir çiftçi silah alma hakkına sahip. Bu kanunlaştırılmış bir uygulama. Bu firmalar da son 10, 15 yıldır Türkiye’deki bütün tarım fuarlarına katılıyorlar. Bu tarım fuarlarında olan bir şey. Neden bu şekilde tepki aldı biz de bilmiyoruz. Türkiye'de düzenlenen yüzlerce tarım fuarına katılan firmalar bunlar. Bizim olmazsa olmazımız değiller. Bölge hassasiyeti olursa, biz bu firmaları buraya almayabiliriz. Bu herhangi bir zorunluluk veya hükümlülük değil."
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Tarım fuarında silah standına tepkiTarım fuarında silah standına tepkiTarım fuarında silah standına tepkiTarım fuarında silah standına tepki

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