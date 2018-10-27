AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Adana'da tarım ihracatımızı hızlı bir şekilde artırıyoruz. Tarım işletmeleri sayısının çoğalmasıyla birlikte 2002'de 93 milyon dolarken, bugün 491 milyon dolara ulaşan tarım ihracatı oranlarımızı ve seviyemizi de çok ciddi şekilde arttıracağız." dedi.

Sarıeroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, oda ve borsa başkanları ile üreticilerin katılımıyla, kentteki bir otelde düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü İle Buluşma Toplantısı"na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Sarıeroğlu, kentte tarım ve hayvancılık alanında yaşanan bazı sıkıntıların Bakan Pakdemirli'ye iletildiğini ve bunların hızlıca çözüldüğünü belirterek, bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği önemli gelişmelerden olduğunu ifade etti.

Sarıeroğlu, Adana'da tarımın sadece gelir kaynağı değil, aynı zamanda hayatın parçası olduğunu vurgulayarak, "Tarımda Türkiye'nin 7. büyük şehriyiz. Her geçen gün tarım konusunda ilerlememiz daha da önemli bir aşamaya geliyor." diye konuştu.