AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Adana'da tarım ihracatımızı hızlı bir şekilde artırıyoruz. Tarım işletmeleri sayısının çoğalmasıyla birlikte 2002'de 93 milyon dolarken, bugün 491 milyon dolara ulaşan tarım ihracatı oranlarımızı ve seviyemizi de çok ciddi şekilde arttıracağız." dedi.
Sarıeroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, oda ve borsa başkanları ile üreticilerin katılımıyla, kentteki bir otelde düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü İle Buluşma Toplantısı"na katıldı.
Burada bir konuşma yapan Sarıeroğlu, kentte tarım ve hayvancılık alanında yaşanan bazı sıkıntıların Bakan Pakdemirli'ye iletildiğini ve bunların hızlıca çözüldüğünü belirterek, bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği önemli gelişmelerden olduğunu ifade etti.
Sarıeroğlu, Adana'da tarımın sadece gelir kaynağı değil, aynı zamanda hayatın parçası olduğunu vurgulayarak, "Tarımda Türkiye'nin 7. büyük şehriyiz. Her geçen gün tarım konusunda ilerlememiz daha da önemli bir aşamaya geliyor." diye konuştu.
Adana'da tarım sektörünün 2003-2017 döneminde yüzde 62 büyüdüğüne işaret eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:
"16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde, tarım alanında yapılan desteklerin, reformların önemli çıktısı olarak bu pozitif bir gelişme. Adana'da, tarımımızın ulusal gelire katkısını daha da artırıyor olmaktan dolayı Çukurova olarak büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 2002 yılında 1,3 milyar dolarken, şu anda 2,1 milyar dolara kadar ulaşan bir ulusal gelirimize Adana olarak katkımız var."
- "Tarım ihracatımızı hızlı bir şekilde arttırıyoruz"
Sarıeroğlu, tarımda ihracatın önemine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Adana'da tarım ihracatımızı hızlı bir şekilde artırıyoruz. Tarım işletmeleri sayısının çoğalmasıyla 2002'de 93 milyon dolarken, bugün 491 milyon dolara ulaşan tarım ihracatı oranlarımızı ve seviyemizi de çok ciddi şekilde artıracağız. Adana'da yetişmeyen bir şey yok, o kadar verimli topraklara sahibiz. Pamuk, mısır, soya, karpuz gibi bizim için kıymetli ürünlerimiz var ama onun yanı sıra meyvecilik konusunda, kuzey bölgelere gittiğiniz zaman fındığa kadar ulaşan bir geniş yelpazede aslında çok geniş bir üretim çeşitliliğine sahibiz. Bu çeşitliliği de inşallah önümüzdeki dönemde artıracağız."
Sarıeroğlu, kente yapılacak yatırımlarla ilgili de bilgi verdi.
Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.
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