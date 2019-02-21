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Tarım ilacı içen 2 yaşındaki Şeymanur yoğun bakımdan çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, dün evde bulunan ve fıstık ağacı için kullanılan tarım ilacını içip fenalaşan 2 yaşındaki Şeymanur Gür, tedaviye alındığı Siirt Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımdan çıkarıldı.

Tarım ilacı içen 2 yaşındaki Şeymanur yoğun bakımdan çıkarıldı

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Şirvan ilçesinde, dün evde bulunan ve fıstık ağacı için kullanılan tarım ilacını içip fenalaşan 2 yaşındaki Şeymanur Gür, tedaviye alındığı Siirt Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımdan çıkarıldı.
Şirvan ilçesine bağlı Pirinçli köyünde oturan Gür ailesinin kızları Şeymanur, dün evde bulunan fıstık ağacı için kullanılan tarım ilacını ne olduğunu bilmeden içti. Zehirlenip fenalaşan minik Zeynep, önce Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Dün geceden beri yoğun bakımda olan Semanur, tedavisinin iyiye gitmesiyle bu sabah saatlerinde hastanenin normal servisine alındı.
Semanur'un sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre daha kontrol altında tutulduktan sonrda taburcu edileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Tarım ilacı içen 2 yaşındaki Şeymanur yoğun bakımdan çıkarıldı

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