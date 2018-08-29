Tarım işçileri kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Midyat ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 15-16 yaşlarında 4 kişi ise yaralandı.
Kaza, Midyat-Ömerli karayolu Alıçlı mevkiinde meydana geldi. Midyat ilçesinden tarlada çalışmak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan Zübeyir Aslan yönetimindeki 31 Z 5683 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Zübeyir Aslan olay yerinden hayatını kaybetti, Hıdır Acun (16), Mehmet Halis Büdün (15), Yusuf Atakul (16) ve Mehmet Akbaş (16) yaralandı. Yaralılar,bölgeye sevk edilen ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'yı kızdıracak sözler
Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı
İngiliz kadın İzmir'deki kalça ameliyatında öldü
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!
Kalçasından çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış
Çok kritik uyarı: Dünya yol ayrımında!
Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!
Putin'in rakibinden olay yaratan çıplak paylaşım!
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var
Okuyucu Yorumları 0 yorum