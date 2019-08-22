Tarım işçileri taşıyan traktör devrildi: 8 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Ö. idaresindeki 36 AL 193 plakalı tarım işçilerini taşıyan traktör, köprüden geçtiği sırada virajı alamayınca römorkla birlikte devrildi. Kazada sürücü Ahmet Ö. ile tarım işçileri Selda T. (18), Gizem Ö. (17), Aslı Ö. (16), Melek T. (15), Evin T. (38), Zeynep T. (17) ve Bayram S. (37) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edildi. Ekiplerce kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan 8 yaralı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



