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Tarım işçilerinde dudak kanseri riski

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Eskiizmir, güneşe maruz kalma yoğunluğunun yüksek olduğu Ege bölgesinde daha fazla dudak kanserlerine rastlanıldığını belirterek, özellikle güneş altında çalışan tarım işçilerine uyarı ve tavsiyelerde bulundu.
MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Eskiizmir, dudak kanserine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Görkem Eskiizmir, Ege bölgesinde dudak kanserinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Dudakları sürekli kabuk bağlayan, kanayan ve geçmeyen yaraları bulunan kişilerin mutlaka bir hekime başvurması uyarısında bulunan Eskiizmir, “Baş boyun kanserleri sigara ve tütün türevlerinden özellikle etkilenen bir özelliğe sahip. Dudak kanserleri özeline bakarsak, çocukluktan itibaren güneşe sürekli maruz kalmanın yanı sıra beraberinde sigara kullanımı dudak bölgesinde maalesef kanser gelişimi açısından risk gelişimi oluşturmaktadır. İlerleyen yaşlarda da dudak kanserleri ortaya çıkabiliyor. Dudak kanserlerinin görsel bir alanda olması belirtileri açısından önemli bir avantaj. Çoğunlukla alt dudakta ortaya çıkıyor ama üst dudakta da gelişebilir. İyileşmeyen, iki üç haftadan daha uzun sürmüş, üzeri kabuklanan, kanlanan ve tam olarak hiçbir zaman düzelme olmayan bir yara söz konusu ise burada bir dudak kanseri olmasının yüksek olduğunu aklımıza getirmemiz gerekiyor. Tabii ki bunun özellikle bir hekim veya sağlık personeline başvurularak tanısının konması önemli. Kanserden korkmayın geç kalmaktan korkun sözü dudak kanseri için de geçerli. Ne kadar erken farkına varılır, tedavisi için erken işlem başlatılırsa elde edilen sonuçlar daha çok yüz güldürür. Hastalarımızda daha az sorun oluşturarak çok daha yüksek kanser kontrolü sağlayabiliyoruz” diye konuştu.
Güneşin yoğun olarak hissedildiği bölgede tarım işçilerinin riskli meslek gruplarının başında yer aldığına dikkat çeken Eskiizmir, dudak kanserinden korunma yöntemlerini anlattı. Eskiizmir, şöyle devam etti: “Normal şartlarda eğer kaçınabiliyorsak, en temel davranış güneşten kaçınmak olması gerekiyor. Özellikle güneşin aktif olduğu 10.00 ile saat 16.00 saatleri arasında mümkünse uzak kalmaları daha akılcı olacaktır. Ama tarım işçileri ve bazı çeşitli meslek grupları meslek gereği maalesef güneşten kaçamaz ve karşı karşıyadır. Bu kişilerin korunma yönünden davranışlar sergilemesi en azından kanser gelişiminin riskini azaltama anlamında önemli. Geniş şapkalar koruyucu etki olabilir. Güneş kremleri ve dudak nemlendiricileri ile korunma en azından kanser gelişiminin azalması için önemli bir faktörüdür. Onun dışında güneşe çıkmama gibi bir şansları varsa güneşten uzak durmaları en doğru hareket olacaktır. Dudak kanserlerine bizim bölgemiz özelinde bakarsak, Türkiye ortalamasının üzerinde. Mayıs ayından Eylül ayına kadar şiddetli bir güneş sıcaklığı oluyor. Bize başvuran hastalarımız arasında en riskli meslek grubu olarak tarım işçileri yer alıyor.”

Tarım işçilerinde dudak kanseri riski

Tarım işçilerinde dudak kanseri riski

Tarım işçilerinde dudak kanseri riski

Tarım işçilerinde dudak kanseri riski

Tarım işçilerinde dudak kanseri riski

Tarım işçilerinde dudak kanseri riski

Tarım işçilerinde dudak kanseri riski

Tarım işçilerinde dudak kanseri riski

Tarım işçilerinde dudak kanseri riski

Tarım işçilerinde dudak kanseri riski

Tarım işçilerinde dudak kanseri riski

Tarım işçilerinde dudak kanseri riski

Tarım işçilerinde dudak kanseri riski

Tarım işçilerinde dudak kanseri riski

Tarım işçilerinde dudak kanseri riski
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