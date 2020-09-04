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Tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 21:44 | Son Güncelleme

Mardin’den Sakarya’ya fındık toplamaya giden işçilerin, işveren ve köylülerin saldırısına uğradığı iddiası ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde ilimizde mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği yönünde iddialara yer verilmiştir.

Konu ile ilgili yapılan araştırmada; 22.08.2020 tarihinde İlimiz Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında yaşanan tartışmanın sonucunda arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı, olayın yargıya intikal ettiği ve Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat yapılarak soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Bu konunun bugün değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısı tesbit edilememiştir.

Ayrıca geçmişe dönük yapılan incelemede sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde iddia edildiği gibi bir olaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezine intikal eden herhangi bir konu, olay veya şikâyet bulunmamaktadır. Bahse konu iddia edilen olayın Türkiye’nin neresinde ve ne zaman yaşandığının tesbiti ile ilgili de Emmniyet Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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