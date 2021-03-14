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  4. Tarım işçilerini taşıyan kamyonet bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet bariyerlere çarptı: 4 yaralı

14.03.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te budamadan dönen tarım işçilerini taşıyan kamyonet bariyerlere çarptı.

Gaziantep’te budamadan dönen tarım işçilerini taşıyan kamyonet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı bariyerlere saplanırken, 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı.
Kaza, Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli ilçesinden budamadan dönen tarım işçilerini taşıyan Hamit Y. yönetimindeki ağaç dalı yüklü 23DE133 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlere saplanan araçta bulunan şoför Hamit Y., Asye K., Hasan K. ile Suphi K. araçta sıkıştı. Kazazedelere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ile sağlık ekipleri Asye K., Hasan K. ile Suphi K.’yı (4) araçtan çıkardı. Şoför Hamit Y.’nin bacağı araçta sıkıştığı için yoğun çaba sarf eden ekipler, uzun uğraşlar sonucunda Hamit Y.’yi de bacağı kopmuş halde araçtan çıkardı. Kazada 2’si ağır yaralanan 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yakınları ’öldü’ zannedip sinir krizi geçirdi
Olay yerine gelen kazazedelerin akrabaları ise sinir krizi geçirdi. Yakınlarının kazada hayatını kaybettiğini düşünen 2 kişi gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren kazazedelerin yakınlarını jandarma ile trafik polisleri sakinleştirmeye çalıştı. Fenalaşan vatandaşlar, akrabalarının hayatta olduğu öğrenince sakinleşti.
Kazanın ardından kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerinin yönlendirmesiyle kontrollü devam etti. Kazadan kaynaklı bölgede oluşan trafik yoğunluğu itfaiye ekiplerinin kaza yapan aracı çekmesiyle azaldı.

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