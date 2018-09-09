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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 21:31 | Son Güncelleme

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Ramazan Aslan (36) idaresindeki 63 LK 731 plakalı kamyonet Şehitkamil ilçesi Kabasız-Tokdemir Mahallesi Kızıl Yokuş mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada kamyonette bulunan fıstık bahçelerinde çalışan 17 işçi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezideki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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fıstık işçileri Gaziantep Kamyonet devrildi trafik kazası

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