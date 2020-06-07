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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2020 11:44 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi’nden, Karpuzlu ilçesine mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Ulukonak Mahallesi yakınlarında önüne çıkan ineğe çarpmamak için sürücünün yaptığı manevra sonrası, şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 1’i ağır 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

İHA

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