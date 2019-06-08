HABER

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 5'i ağır 35 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 15:28 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, tarım işçilerinin taşındığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada 5'i ağır 35 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 5'i ağır 35 yaralı 

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/BİSMİL (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'da, tarım işçilerinin taşındığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada 5'i ağır 35 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Bismil ilçesinde meydana geldi. Tepe Mahallesi'nden Bismil'e giden tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HS 005 plakalı kamyonet, iddiaya göre, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, kamyonetin kasasındaki işçiler yola savrulurken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5'i ağır 35 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır ve Bismil'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 5'i ağır 35 yaralı Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 5'i ağır 35 yaralı Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 5'i ağır 35 yaralı Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 5'i ağır 35 yaralı

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Safranbolu’da yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktıSafranbolu’da yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı
Tekirdağ’da hafif ticari araç şarampole uçtu: 2 yaralıTekirdağ’da hafif ticari araç şarampole uçtu: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.