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Adana'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 08:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Adana'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ahmet Mumay idaresindeki tarım işçilerini taşıyan midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Taşçı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada midibüste bulunan 32 kişiden 11'i yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsten çıkartıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Kaza tarım işçileri

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