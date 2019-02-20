Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 22 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi’nde meydana gelen kazada, çilek tarlasında çalışan işçileri taşıyan Halil İbrahim Yıldız’ın kullandığı 33 KEE 22 plakalı midibüs, virajı alamayarak yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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