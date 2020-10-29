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Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 20:40 | Son Güncelleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 24 kişi yaralandı.Kaza saat 18.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Özgüney köyü yakınlarında meydana geldi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 24 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Özgüney köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Hasan Ç. idaresindeki 48 FS 207 plakalı midibüs ile Ayhan A. yönetimindeki 42 HAP 51 plakalı hafif ticari araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi. Kazada, midibüsün altında kalan 56 yaşındaki Havva Ece hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1’i ağır 24 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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