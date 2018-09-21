Tarım işçilerini taşıyan minibüs bariyerlere çarptı: 17 yaralı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan ve tarım işçilerini taşıyan minibüs, bariyerlere çarptı. Kazada 5'i çocuk, 17 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 19’uncu kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden ve tarım işçilerini taşıyan Sinan Burdakoçi (42) yönetimindeki 63 EV 070 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması Gaziantep'in Nizip ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Sinan Burdakoçi ile minibüste bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 5’i çocuk 17 kişi yaralandı. Minibüste sandık içerisinde bulunan kümes hayvanları ise kazada zarar görmedi. İhbarla olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık görevlisi, yaralıları ambulanslarla Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada hurdaya dönen minibüsten çıkarılan kümes hayvanları da jandarma tarafından muhafaza altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

