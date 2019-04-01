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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 08:53 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3’ü ağır 11 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Damlama mevkisinde sabah 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, havanın yağışlı, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3’ü ağır 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Damlama mevkisinde sabah 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, havanın yağışlı, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 11 kişi yaralandı.
Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi ve Tarsus Medikal Park Hastanesi’ne kaldırılarak teravi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

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