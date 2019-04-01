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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 09:30 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Damlama mevkisinde sabah 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, havanın yağışlı, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.
Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi ve Tarsus Medikal Park Hastanesi'ne kaldırılarak teravi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bahane hazır hava sisli hava yagıslı kar var buz var karnım açtı .be gerizekalı sıgırlar katiller.bismillar deyip adam gibi direksiyonun basına gecip kurallara levhalara hıza saygıya riayet duyarsanın bunların hiç biri başımıza gelmez hadi verin o insanların hesabını kme verecekseniz
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