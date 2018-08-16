Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseler köyünden, elma bahçelerinde çalışmaya giden işçileri taşıyan Hulusi Türkay yönetimindeki 17 TR 289 plakalı minibüs, Bayramiç Barajı yakınlarında devrildi.

Kazada, 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali ve Ünzile Nur Türkay ile Fatma Şener, buradaki müdahalenin ardından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

