HABER

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:52 | Son Güncelleme

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseler köyünden, elma bahçelerinde çalışmaya giden işçileri taşıyan Hulusi Türkay yönetimindeki 17 TR 289 plakalı minibüs, Bayramiç Barajı yakınlarında devrildi.

Kazada, 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali ve Ünzile Nur Türkay ile Fatma Şener, buradaki müdahalenin ardından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

PARTNERAldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...Aldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...
Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale işçi Kaza

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

Bedelli askerlik yapacak öğrenciler için YÖK'ten son dakika karar!

Bedelli askerlik yapacak öğrenciler için YÖK'ten son dakika karar!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.