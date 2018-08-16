Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseler köyünden, elma bahçelerinde çalışmaya giden işçileri taşıyan Hulusi Türkay yönetimindeki 17 TR 289 plakalı minibüs, Bayramiç Barajı yakınlarında devrildi.
Kazada, 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali ve Ünzile Nur Türkay ile Fatma Şener, buradaki müdahalenin ardından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...
İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın
Korkutan iddia: Tesadüfen nükleer savaş başlayabilir
İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında zorluk yaşanıyor
ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı
Başka yerde aramayın! Bu insanları sadece Asya'da görebilirsiniz
Yok böyle gelenek! Bu kabilede kadınlarla beraber olabilmek için...
Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo
Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi
Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum