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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüs, otomobilin arkadan çarpması sonucu devrildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/BUHARKENT (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüs, otomobilin arkadan çarpması sonucu devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü ve 2'si Suriye uyruklu 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Denizli- Aydın yolunda meydana geldi. Buharkent'ten Sultanhisar ilçesinin Atça Mahallesi'ne tarım işçilerini götüren Hüsnü İkdu (67), kullandığı 09 Z 1532 plakalı minibüsle önündeki kamyonu sollamak istedi. Bu sırada İkdu yönetimindeki minibüs, Okan Topal'ın kullandığı 35 V 0907 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu devrildi. Kazada sürücü Hüsnü İkdu ile minibüsteki Başak Seven (12), Ayşe Tıllem (40), Cansu Seven (43), Yazgül Seven (43), Rıdvan Güllü (26), Ahmet Hac Yunus (70), Ayşe Çulha (46), Fatih Çulha (20), Mustafa Abdullah (23), Nursel Arslan (51) ve Suriye uyruklu Serap Seven (17) ile Muhammet Nursel (39) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

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