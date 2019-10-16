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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 19:34 | Son Güncelleme

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 işçi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Sarayönü ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 işçi yaralandı.
Kaza, saat 17.45 sıralarında ilçeye bağlı Başhüyük Mahallesinde meydana geldi. Altınekin ilçesinden Sarayönü ilçesine tarım işçilerini taşıyan Ekrem Türkoğlu yönetimindeki 42 AAP 317 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Takla atan minibüste bulunan 13 tarım işçisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

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