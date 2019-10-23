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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 19:40 | Son Güncelleme

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 14 tarım işçisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 MA 3159 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, merkeze bağlı Ovacık köyü yakınlarında arka sağ lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Suriye uyruklu 13 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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14 Yaralı Kaza minibüs Niğde tarım işçisi

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