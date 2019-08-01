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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı (2) - AKTÜEL

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Elbeyli ilçesinde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Suriye uyruklu Hatice El Neccar (14) ile Emine Hallaç (50) öldü, 20 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerin Elbeyli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kilis'ten Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki tarım arazisine çalışmaya giden Suriyelilerin içinde bulunduğu Ahmet Haculi'nin kullandığı 27 AAT 823 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araç hurdaya dönerken, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hatice El Neccar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 21 kişi ise Kilis ve Gaziantep'te ki hastanelere sevk edildi. Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Emine Hallaç ise doktorların tüm çabasına karşın hastanede yaşamını yitirdi. Tedavileri devam eden 20 yaralıdan 7'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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