Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün, lastiğinin patlaması sonucu devrilmesiyle 8 kişi yaralandı.
Kaza, bugün Nurdağı -Gaziantep otoyolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Osmaniye'den Gaziantep'e tarım işçiliğine gidenleri taşıyan Halit Gül (45) yönetimindeki 01 VN 179 plakalı minibüs, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Minibüste bulunanlar yola savrulurken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Can pazarının yaşandığı olay yerinde sürücü Hali Gül ile birlikte aynı aileden Sebiha, Halit, Kevi, Belkıse, Nedra ve Leyla Gül ile Mahsun Delidolu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ, Kocaeli'de 'Kayı düğünü' ile evlendi!
Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı
Kocası tarafından sevgilisiyle yakalanan kadın sevgilisini böyle korudu
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt
İran güçleri Erbil'de kampa saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...
CHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettiler
Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'
80 bin kişi alınacak!