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Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 18 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 13:53 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyünde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 4 ağır 18 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 18 yaralı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyünde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 4 ağır 18 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Eren Coşkun (38) yönetimindeki 15 SK 009 plakalı minibüs ile Halil Yücel (26) yönetimindeki traktör çarpıştı. Çarpışmada traktörün ön tekerlekleri yerinden çıkarak, yaklaşık 30 metre ileriye fırladı. Kazada minibüs sürücüsü Eren Coşkun ve araçtaki 17 işçi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kazayı görüp olay yerine koşan vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Çanakkale’deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddi olduğu, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 18 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 18 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 18 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 18 yaralı

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