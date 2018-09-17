HABER

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 13:45 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Denizli- Uşak yolu Karabedirler kavşağında meydana geldi. Uşak'ın Banaz ilçesinden Denizli'nin Çivril ilçesine tarım işçisi götüren Temel Yıldırım yönetimindeki 64 AAD 170 plakalı servis minibüsü, kontrolsüz kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Buğdaylıgil'in (64) kullandığı 20 LR 536 plakalı traktörle çarpıştı. Karşı şeride geçen traktör, devrilirken, minibüs ise yoldan çıkarak, durabildi. Kazada sürücüler Temel Yıldırım ve Mehmet Buğdaylıgil ile tarım işçileri Döndü Özdemir (18) ve Muhammed Semerci (31) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyedeEskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyede
Niğde Offroad Kulübü üyesi iş insanı, KKTC'de geçirdiği kazada öldüNiğde Offroad Kulübü üyesi iş insanı, KKTC'de geçirdiği kazada öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

Ankara'da rengarenk festival

Ankara'da rengarenk festival

İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.