Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Hanönü- Taşköprü karayolu Çördük köyü yakınlarında meydana geldi. Hanönü ilçesinden Taşköprü'ye giden sarımsak işçilerini taşıyan Fatih Atlı yönetimindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 20 metreden yuvarlandı. Kazada, işçilerden Sevim Kıyak (55) öldü, sürücü Fatih Atlı ile araçtaki Fadime, Nazan ve Mediha Demir, Gülay Açar, Hediye Yılmaz, Kezban Türkmen ve Kadriye Şimşek ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(DHA)

