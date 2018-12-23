HABER

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 2 ÖLÜ, 16 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 11:33 | Son Güncelleme

NİĞDE’de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı.

NİĞDE’de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Gölcük beldesinde meydana geldi. Patates hasadında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Bayram yönetimindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, işçilerden Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetti. 16 işçi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü
------------------------
- Kaza yerinden görüntüler

SÜRE: 00'30" BOYUT: 57,2 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
Osmanlı çeşmelerinin restorasyonuna suç duyurusuOsmanlı çeşmelerinin restorasyonuna suç duyurusu
İstanbul'da martıların görsel şöleniİstanbul'da martıların görsel şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da jandarmanın fuhuş operasyonunda şok detay

İstanbul'da jandarmadan baskın! Fuhuş operasyonunda şok detay

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.